Combinata Nordica: cancellati i PCR a Otepää a causa del forte vento (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non c’è pace per l’impianto di Otepää, in Estonia. La tappa baltica, che già deteneva il poco desiderabile record di tre cancellazioni sulle quattro tappe previste nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo, ha visto oggi venire cancellati i Provisional Competition Round previsti per questa mattina, sia in campo femminile che maschile, a causa del fortissimo vento. La giuria si è vista prima costretta a cancellare i salti di allenamento femminili, previsti per questa mattina alle ore 10, per poi provare a proseguire regolarmente con il PCR maschile. Dopo i primi 8 salti, già interrotti a più riprese, i giudici hanno deciso di interrompere il round, dato che le condizioni di vento non garantivano gli standard minimi di sicurezza per gli atleti. In un primo momento, la giuria ha deciso di aggiornarsi ad un ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non c’è pace per l’impianto di, in Estonia. La tappa baltica, che già deteneva il poco desiderabile record di tre cancellazioni sulle quattro tappe previste nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo, ha visto oggi venirei Provisional Competition Round previsti per questa mattina, sia in campo femminile che maschile, adel fortissimo. La giuria si è vista prima costretta a cancellare i salti di allenamento femminili, previsti per questa mattina alle ore 10, per poi provare a proseguire regolarmente con il PCR maschile. Dopo i primi 8 salti, già interrotti a più riprese, i giudici hanno deciso di interrompere il round, dato che le condizioni dinon garantivano gli standard minimi di sicurezza per gli atleti. In un primo momento, la giuria ha deciso di aggiornarsi ad un ...

Advertising

ItaliaTeam_it : La prima atleta #ItaliaTeam a salire sul podio in Coppa del Mondo nella combinata nordica. Annika Sieff è terza n… - giomalago : Altro weekend a tinte azzurre!A #LakeLouise @goggiasofia è da urlo in discesa e in SuperG!#Fischnaller a Sochi torn… - Eurosport_IT : BRAVISSIMA ANNIKA! ?????? L'Italia trova il primo storico podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile… - FondoItalia : Combinata Nordica - Quattro gli azzurri oggi al via del PCR di Coppa del Mondo a Otepää: torna Kostner - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (22:30) Combinata Nordica (Sport) #StaseraInTV 08/12/2021 #SecondaSerata @RaiSportweb -