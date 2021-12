Cala il sipario sul Consiglio Provinciale, ok alla gestione Asea per la diga di Campolattaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ultima riunione del Consiglio Provinciale (domenica prossima si voterà per il rinnovo) si consuma in un clima pesante, segnato dalle vicende giudiziarie che hanno scosso struttura tecnica e vertici della Rocca. Ciò nonostante, la maggioranza non ha problemi a portare a casa il risultato: via libera alla variazione di bilancio, al consolidato 2020, alla conferma di Sannio Europa come soggetto affidatario della gestione della rete museale e soprattutto alla gestione ad Asea della manutenzione della diga di Campolattaro, intervento strategico e incluso nel Pnrr e approvato anche da Giuseppe Ruggiero, esponente del Pd che in questa consiliatura si è distinto nel ruolo di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ultima riunione del(domenica prossima si voterà per il rinnovo) si consuma in un clima pesante, segnato dalle vicende giudiziarie che hanno scosso struttura tecnica e vertici della Rocca. Ciò nonostante, la maggioranza non ha problemi a portare a casa il risultato: via liberavariazione di bilancio, al consolidato 2020,conferma di Sannio Europa come soggetto affidatario delladella rete museale e soprattuttoaddella manutenzione delladi, intervento strategico e incluso nel Pnrr e approvato anche da Giuseppe Ruggiero, esponente del Pd che in questa consiliatura si è distinto nel ruolo di ...

