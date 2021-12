Barcellona, Ansu Fati arrivederci al 2022: il dieci blaugrana non recupera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ansu Fati non recupera dal suo infortunio e tornerà in campo nel 2022 con il Barcellona: Xavi dovrà fare a meno del suo numero dieci Xavi e il Barcellona non stanno vivendo un periodo felice. L’eliminazione dalla Champions League determina, di fatto, il calo dei blaugrana nelle ultime stagioni. A dare ancor più preoccupazioni, come rivelato da Sport, c’è anche l’infortunio ad Ansu Fati. Il numero dieci non riprende dagli acciacchi che lo hanno tenuto fuori e rientrerà nel 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)nondal suo infortunio e tornerà in campo nelcon il: Xavi dovrà fare a meno del suo numeroXavi e ilnon stanno vivendo un periodo felice. L’eliminazione dalla Champions League determina, di fatto, il calo deinelle ultime stagioni. A dare ancor più preoccupazioni, come rivelato da Sport, c’è anche l’infortunio ad. Il numeronon riprende dagli acciacchi che lo hanno tenuto fuori e rientrerà nel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, cautela #AnsuFati: in campo non prima del 2022 - Bertolca10 : Il Barcellona esce da questa Champions League con 9 reti subite e solo due segnate (Piqué e Ansu Fati) in sei gare.… - ilLamecus : #Barcellona Ansu Fati, Pedri, Gavi...sfogatevi ora, perché non sono una banda di scemi. Un paio d'anni e torneranno… - GianniSanzo : @Giusepp52628423 volevamo vedere che sensazione si prova dopo Inter Barcellona con Ansu Fati - micfranz23 : @_SimoTarantino Eh ma anche l’Inter si è fatta segnare da Ansu Fati del Barcellona B -