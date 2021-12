Ascolti TV | Giovedì 9 Dicembre 2021 Un Professore cala 21 2% ma allunga le distanze su Zelig 17 9%

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) UnNella serata di ieri,, su Rai1 Unha appassionato 4.430.000 spettatori pari al 21.2% (primo episodio: 4.688.000 – 20.1%; secondo episodio: 4.195.000 – 22.5%). Su Canale 5 – dalle 21.46 alle 0.32 – la quarta e ultima puntata diha raccolto davanti al video 3.172.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Rai2 Il Mostro di Firenze – Quel Silenzio che non Tace: Bugie e Verità ha interessato 918.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 IT Capitolo 2 ha intrattenuto 650.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 per la regia di Lina Wertmuller Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici ha raccolto davanti al video 684.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ...