Aggredita e malmenata in casa dal marito | salvata dall' intervento della polizia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L'Aquila - Nella giornata di domenica gli agentiSquadra VolantiQuestura di L’Aquila sono intervenuti per la segnalazione di una violenta lite in corso in appartamento in zona Pianola tra due persone. Giunti presso l’abitazione gli agenti, hanno cercato da subito di calmare gli esagitati animi dell’uomo, ma quest’ultimo noncuranteloro presenza, ha continuato ad aggredire verbalmente la moglie con parole dal forte senso dispregiativo volte ad annichilirla Ulteriori accertamenti effettuatia Questura hanno consentito di verificare a carico dell’aggressore numerosi e simili episodi, anche sulla base delle dichiarazioni resea moglie, già vittima in precedenza di simili vicende di maltrattamento. Gli agentiVolante hanno quindi proceduto all’arresto di P. ...