WWE | La federazione è fiduciosa | si continua a puntare sul rinnovo di Jhonny Gargano e Kyle O’Reilly

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Johnnysembrano aver ufficialmente chiuso con la WWE. Dopo l’addio di Adam Cole a settembre la possibilità di perdere due dei lottatori più influenti e di spessore di NXT, però non sembra apparentemente turbare molto i piani alti della compagnia di Stamford, in quanto molto fiduciosi di risolvere in modo positivo con entrambi. Ottimismo Durante l’ultima edizione radio del Wrestling Observer è stato dichiarato che in WWE le speranze per un effettivodisono alte: “L’impressione rispetto a quanto ho sentito è che i due torneranno, nonostante siano stati tolti dalla programmazione a seguito di angles che li hanno visti sconfitti. Entrambi diventeranno padri all’inizio del prossimo anno.ne ha parlato, ...