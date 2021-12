Uomini e Donne, Ivan Gonzalez confessa di aver paura: “Mi succede dopo il sesso” (Di giovedì 9 dicembre 2021) In una recente intervista, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino Ivan Gonzalez ha confessato di aver un problema di salute che lo affligge e che nonostante pare non essere nulla di grave, lo condiziona al punto da fargli vivere male molti momenti della giornata. Compresi purtroppo quelli in cui vive l’intimità con una donna oppure si allena in palestra, cosa che fa regolarmente per mantenere il suo fisico perfetto. Uomini e Donne, si chiude il processo contro Armando Incarnato: l’esito Il cavaliere di Uomini e Donne dichiara chiuso il suo caso giudiziario che lo ha visto accusato di un grave capo d'imputazione: i dettagli ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021) In una recente intervista, l’ex tronista died ex gieffinohato diun problema di salute che lo affligge e che nonostante pare non essere nulla di grave, lo condiziona al punto da fargli vivere male molti momenti della giornata. Compresi purtroppo quelli in cui vive l’intimità con una donna oppure si allena in palestra, cosa che fa regolarmente per mantenere il suo fisico perfetto., si chiude il processo contro Armando Incarnato: l’esito Il cavaliere didichiara chiuso il suo caso giudiziario che lo ha visto accusato di un grave capo d'imputazione: i dettagli ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne 'Il ricordo che se ne ha', il romanzo di Mariza D'Anna approda in teatro a Trapani Il rimorso degli italiani che sterminarono colpevolmente migliaia di libici e il rimpianto dei profughi non libici né italiani, uomini e donne senza patria. La storia che giunge dal mare si chiude ...

A Lina Wertmüller le etichette andavano strette come le celebrazioni: 'Femminista? Al 75%. Mi sono sempre fatta rispettare, volevo che fosse ... ...Questa volta parliamo di uomini , protagonisti Nino Manfredi e Milena Vukotic , divenne una delle paladine del movimento femminista che vedevano in lei un'icona (all'epoca era una delle poche donne ...

Uomini e Donne, Tara non perdona: l’ultima frecciatina a Cristian Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sempre più lontani. Sono ormai solo un ricordo i gesti romantici e le esterne passionali a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista non sono più una cop ...

Libri, a Bologna ‘Taxi confidential’ di Coccon: 21 storie di uomini e donne al volante Pezzi sparsi di vita, diapositive impresse per sempre nella memoria, persone straordinarie, fuori dal comune, che si sono messe a nudo e hanno deciso di ...

