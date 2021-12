UniCredit, Orcel promette 16 miliardi ai soci in tre anni Spinta sul digitale: 2,8 mld di investimenti. +9% in borsa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Andrea Orcel promette di remunerare i propri azionisti con 16 miliardi nel triennio 2021-2024, attraverso dividendi cash e buyback, flusso che il nuovo piano industriale “UniCredit Unlocked”, il primo firmato dal successore di Jean Pierre Mustier, realizzerà grazie a una maggiore Spinta sui ricavi (1,1 miliardi quelli netti al 2024, in crescita del 2% all’anno), in particolare commissionali e a un miglior utilizzo della rete che punta a recuperare quote di mercato nei confronti dei competitor. Senza intaccare il capitale dove UniCredit prevede una generazione organica di circa 150 punti base all’anno grazie a una crescita della redditività (Rote al 10% nel 2024) e ad un modello a basso assorbimento di capitale mantenendo un Cet1 Ratio dal 12,5/13%. dell'8,66% a 12,55 ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 dicembre 2021) Andreadi remunerare i propri azionisti con 16nel triennio 2021-2024, attraverso dividendi cash e buyback, flusso che il nuovo piano industriale “Unlocked”, il primo firmato dal successore di Jean Pierre Mustier, realizzerà grazie a una maggioresui ricavi (1,1quelli netti al 2024, in crescita del 2% all’anno), in particolare commissionali e a un miglior utilizzo della rete che punta a recuperare quote di mercato nei confronti dei competitor. Senza intaccare il capitale doveprevede una generazione organica di circa 150 punti base all’anno grazie a una crescita della redditività (Rote al 10% nel 2024) e ad un modello a basso assorbimento di capitale mantenendo un Cet1 Ratio dal 12,5/13%. dell'8,66% a 12,55 ...

Advertising

UniCredit_PR : ?? #UniCreditUnlocked #FUTURESTART ?? 'Sono felice di presentare il nostro nuovo piano, #UniCredit Unlocked, che fis… - ANTDIL : UniCredit, Orcel: 'Non escludo M&A, su Mps fatto il possibile' - - DividendProfit : UniCredit accelera ulteriormente al rialzo dopo piano e parole Orcel: titolo +10,8%, ma è boom anche per Mps +5% - M_Montigiani : RT @lauranaka: 'Non escludo e non pianifico M&A'. Ma per ora Mps addio. Andrea Orcel, numero 1 di #UniCredit , dice di nuovo no a Siena. La… - lauranaka : UniCredit accelera ulteriormente al rialzo dopo piano e parole Orcel: titolo +10,8%, ma è boom anche per Mps +5% (S… -