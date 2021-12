Uiguri, la Camera Usa mostra i pugni alla Cina (Di giovedì 9 dicembre 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette La Camera Usa approva una legge per punire la Cina a causa del genocidio demografico e culturale degli Uiguri. Sempre L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di giovedì 9 dicembre 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette LaUsa approva una legge per punire laa causa del genocidio demografico e culturale degli. Sempre L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

