Tentato furto in abitazione in piena notte | due arresti

Roma – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato due uomini, di 44 e 27 anni, in quanto ritenuti responsabili di Tentato furto aggravato in abitazione. La scorsa notte, in località Fonte Laurentina, i Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore e quelli della Stazione Roma Tor de' Cenci, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, a seguito di una chiamata giunta al 112, sono intervenuti presso un'abitazione dove era in corso un tentativo di furto. Due persone, infatti, erano entrate nel giardino di una proprietà privata muniti di arnesi da scasso e avevano iniziato ad armeggiare presso la grata di una finestra, provocando dei rumori che avevano svegliato nel sonno dei proprietari presenti in casa. L'immediato intervento dei ...

