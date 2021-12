Taranto: lavoratori Nial Mail, sciopero dal 14 dicembre per un mese Oggi presidio davanti al Comune (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dopo aver concluso negativamente tutti i tentativi di dialogo con la società, che continua a respingere e bollare come infondate le rivendicazioni dei lavoratori,” èrriportato in un comunicato Usb, “dal 14 dicembre e per i successivi 30 giorni infatti sarà sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori Nial Mail Taranto.” Oggi pomeriggio il sit-in davanti al municipio. Il sindacato contesta vari atteggiamenti inadeguati nei confronti del personale da parte dell’azienda che, fra l’altro, gestisce l’invio di atti comunali. L'articolo Taranto: lavoratori Nial Mail, sciopero dal 14 dicembre per un mese <small ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dopo aver concluso negativamente tutti i tentativi di dialogo con la società, che continua a respingere e bollare come infondate le rivendicazioni dei,” èrriportato in un comunicato Usb, “dal 14e per i successivi 30 giorni infatti saràdelle lavoratrici e dei.”pomeriggio il sit-inal municipio. Il sindacato contesta vari atteggiamenti inadeguati nei confronti del personale da parte dell’azienda che, fra l’altro, gestisce l’invio di atti comunali. L'articolodal 14per un

