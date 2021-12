Stoner rivela un segreto | “Vorrei provare la YZR-M1”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante la visita dello scorso novembre al paddock l’ex campione del mondo Caseysembra aver svelato un desiderio: guidare una Yamaha.: “Guiderei volentieri una Yamaha” L’ex campione del mondo con Ducati e Honda è stato fortemente presente durante il Gran Premio di Portimao e non solo, lo scorso novembre. La sua presenza quasi ingombrante nei box di Bagnaia e Miller ha fatto chiacchierare tanto gli addetti ai lavori. C’era addirittura chi paventava un suo ingresso nel team come una sorta di guida, di coach dei piloti. Ovviamente non sarà così. Il suo lavoro seppur incessante del weekend è frutto unicamente della sua sconfinata passione come confermato anche dall’australiano. Il weekend al paddock è stato motivo anche per qualche intervista e ricordo. In particolare Casey ha svelato a sorpresa un desiderio ...

Il due volte campione del mondo di MotoGP, Casey Stoner, nel documentario di Dazn 'Ri - Vale', ha rivelato alcuni dettagli sulla sua rivalità con Valentino Rossi : 'Sono stato uno dei più grandi rivali quando lui era all'apice. Rossi era il miglior ...Il dualismo è proseguito anche quando i due hanno cambiato squadra nel 2011, con Valentino in Ducati e Stoner in Honda. Casey non si nasconde: 'In HRC ho trovato una moto davvero sensazionale da ...