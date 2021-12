Satyricon vaccinale | una pazza campagna per convincere anche i più scettici

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Come ragazzo renitente alla leva militare, il governo mi ha incaricato di mettere giù la nuova. Essendo un uomo che nella vita ha sempre ragionato al contrario, ho applicato questo metodo dignitoso e sano. Punto 1: l’obbligonon esiste. Certo, in comune abbiamo l’elenco dei No vax. Il sindaco è invitato a ordinare agli addetti alla raccolta rifiuti di non ritirargli l’umido. Questi disgraziati alla mattina si ritrovano con il cestello dell’umido pieno. Cosa fanno? Io di solito mi regolo così: prendo il sacchetto dell’umido, vado al parco e lo ficco nel cestino pubblico. Le telecamere mi inquadrano, al pomeriggio i vigili urbani mi notificano la multa. Parliamoci chiaro: è bello indurre il cittadino in errore, conducendolo per mano a commettere un reato ambientale. Punto 2: i missionari salesiani ci hanno ...