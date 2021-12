Roma, gruppo di giocatori ai saluti? Chi è con le valigie in mano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Alla Roma il conto alla rovescia per il mercato di riparazione è iniziato già da parecchio tempo, anche in ottica cessioni: a tal proposito il match di stasera di Conference col CSKA Sofia potrebbe essere la passerella d’addio per alcuni calciatori. Insieme agli ormai certi addii di Borja Mayoral (la Fiorentina è da tempo sul giocatore) e di Reynolds, nessuno degli altri uomini fin qui poco utilizzati da Mourinho può dirsi al sicuro. Villar è tra gli indiziati a lasciare Trigoria, insieme a Diawara e Kumbulla che sta sondando il terreno per capire se convenga o meno fare le valigie per andare al Torino. Così anche Carles Perez e Calafiori, entrambi sulla spola panchina-campo (più fuori che dentro) negli ultimi mesi; a questi vanno aggiunti anche i giovani Darboe, Bove e Zawleski, tutti baby Primavera che non sono riusciti a incidere fino in fondo e per ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allail conto alla rovescia per il mercato di riparazione è iniziato già da parecchio tempo, anche in ottica cessioni: a tal proposito il match di stasera di Conference col CSKA Sofia potrebbe essere la passerella d’addio per alcuni calciatori. Insieme agli ormai certi addii di Borja Mayoral (la Fiorentina è da tempo sul giocatore) e di Reynolds, nessuno degli altri uomini fin qui poco utilizzati da Mourinho può dirsi al sicuro. Villar è tra gli indiziati a lasciare Trigoria, insieme a Diawara e Kumbulla che sta sondando il terreno per capire se convenga o meno fare leper andare al Torino. Così anche Carles Perez e Calafiori, entrambi sulla spola panchina-campo (più fuori che dentro) negli ultimi mesi; a questi vanno aggiunti anche i giovani Darboe, Bove e Zawleski, tutti baby Primavera che non sono riusciti a incidere fino in fondo e per ...

