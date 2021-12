Quirinale | voi preferireste Mario Draghi o un Mattarella bis?

Advertising

EmilioBerettaF1 : La corsa al Quirinale: al Colle Casini o Amato, il dialogo tra Lega e Iv sul futuro presidente… - Gianell32580417 : @SenatoStampa @Quirinale @Pres_Casellati @GianniMarilotti @Manubonc i giornalisti italiani nazifascimafiosi ficcate… - _marlene1265 : RT @Patty66509580: @claudiafusani @elio_vito @Quirinale @cgilnazionale @UILofficial @Palazzo_Chigi La crescita la vedi solo tra voi élite..… - Maxwell51410 : @24Mattino @paolomieli Voi che sostenete il vile affarista al Quirinale con votazione al primo turno? Uno che nel 9… - blogaccioBlog : @Marzia_M Ha ragione. Signori e signore ecco a voi il e sottolineamo 'il' nuovo Presidente della Repubblica che pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale voi

... spazio all'ipotesi. 'è necessaria una discussione ampia, aperta a tutte le forze ... Immagino che anche persia prematuro', osserva dinnanzi alla platea. A quel punto, rivolto a Giorgia ...Secondo Bentivogli, l'obiettivo sarebbe indebolire Draghi nella corsa al: "Sembra proprio ... Maimmaginate su tematiche non così note mobilitare le persone, con una settimana di tempo per ...Come previsto, nel pomeriggio dell’8 dicembre 2021 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Federazione Motociclistica Italiana che, oltre ai c ...Porte aperte al meglio dell'essere italiani e, se solo il concetto di semplicemente fosse davvero semplice, al meglio dell'essere .... Trentatré persone oggi davanti al presidente con le loro storie d ...