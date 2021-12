Pillola covid Merck e Pfizer in Italia da fine gennaio 2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le due pillole anti covid, il molnupiravir (Merck) e il paxlovid (Pfizer), “saranno disponibili in Italia a partire da fine gennaio 2022”. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in audizione in videoconferenza in Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Il molnupivarir, per cui c’è stata una successiva comunicazione nello studio finale di una riduzione del 30% dell’effetto inizialmente dichiarato, ha avuto una valutazione preliminare positiva ed è stata data per un approvigionamento del farmaco, ma l’approvazione del dossier avverrà sull’analisi dell’aggiornamento”, ha precisato Magrini. Sulla Pillola di Pfizer – ha ricordato – ha “una efficacia dell’89% nella riduzione delle ospedalizzazioni”: la valutazione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le due pillole anti, il molnupiravir () e il paxlovid (), “saranno disponibili ina partire da”. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in audizione in videoconferenza in Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Il molnupivarir, per cui c’è stata una successiva comunicazione nello studio finale di una riduzione del 30% dell’effetto inizialmente dichiarato, ha avuto una valutazione preliminare positiva ed è stata data per un approvigionamento del farmaco, ma l’approvazione del dossier avverrà sull’analisi dell’aggiornamento”, ha precisato Magrini. Sulladi– ha ricordato – ha “una efficacia dell’89% nella riduzione delle ospedalizzazioni”: la valutazione ...

Advertising

fisco24_info : Pillola covid Merck e Pfizer in Italia da fine gennaio 2022: Magrini, dg Aifa: 'Farmaci disponibili in Italia a par… - sunflowerj95 : @marieclaire21 Ma l'aspetterà lei la pillola anti covid, noi no di certo. Certo che pensate di saperle proprio tutt… - twittanto2 : @AlexanderCohle @alscol1 @Myrdrwin @LucioMalan Ecco va, leggi: - ElGuappo6 : @paolozara_ IL 15 Dicembre a New York sarà lanciata la PASTICCA ?? anti COVID… chissà perché con i MILIARDI tritati… - 150Biondi : @claudiogardini2 @sonia172505 Si muore anche per altro e si può morire anche di COVID da vaccinato, capita, statist… -