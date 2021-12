Pelé ricoverato, le figlie: “Presto a casa” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Tra due o tre giorni torna a casa per godersi il Natale. Questa non è stata una sorpresa”. A fare chiarezza sul ricovero all’ospedale Albert Einstein di San Paolo di Pelé le figlie del campione brasiliano sui social. “Il ricovero era già programmato e fa parte del trattamento”, spiega Kely Nascimento su Instagram, postando una foto in cui la sorella, Flavia Kurtz, è accanto al padre sorridente in un letto d’ospedale. Flavia Kurtz ha postato la stessa foto invitando tutti a stare “tranquilli” sottolineando come si tratti dell'”ultima visita dell’anno all’Einstein” programmata nel trattamento e finalizzata ad esami di controllo e chemio. La figlia di ‘O Rei’ conclude: “Mio padre è fantastico. Grazie mille a tutti per l’affetto”. Pelé, 81 anni, nei mesi scorsi era stato operato nello stesso ospedale per un tumore al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Tra due o tre giorni torna aper godersi il Natale. Questa non è stata una sorpresa”. A fare chiarezza sul ricovero all’ospedale Albert Einstein di San Paolo diledel campione brasiliano sui social. “Il ricovero era già programmato e fa parte del trattamento”, spiega Kely Nascimento su Instagram, postando una foto in cui la sorella, Flavia Kurtz, è accanto al padre sorridente in un letto d’ospedale. Flavia Kurtz ha postato la stessa foto invitando tutti a stare “tranquilli” sottolineando come si tratti dell'”ultima visita dell’anno all’Einstein” programmata nel trattamento e finalizzata ad esami di controllo e chemio. La figlia di ‘O Rei’ conclude: “Mio padre è fantastico. Grazie mille a tutti per l’affetto”., 81 anni, nei mesi scorsi era stato operato nello stesso ospedale per un tumore al ...

