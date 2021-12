Patrick Zaki non può dire tutto quello che gli è successo: ecco perché (Di giovedì 9 dicembre 2021) Poche parole, senza sbilanciarsi più di tanto. Nelle brevi interviste rilasciate da Patrick Zaki ai giornalisti accorsi a Mansoura per la sua scarcerazione, lo studente egiziano dell’Alma Mater di Bologna ha parlato più del futuro che del passato. Nessun riferimento alle accuse mosse dal governo nei suoi confronti e scarsissimi pensieri sul come ha trascorso realmente questi 22 mesi nel carcere di Tora. Ma non si tratta di una rimozione del trauma subìto nel corso di questi quasi due anni. Ai vari cronisti, il 30enne egiziano ha raccontato di come sia venuto a conoscenza della sua scarcerazione solo dopo che – in commissariato – erano state registrate e campionate le sue impronti digitali. E quell’inchiostro sulle mani, visibile nelle foto degli abbracci con i suoi familiari, rappresenta il simbolo della libertà, seppur vigilata. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Poche parole, senza sbilanciarsi più di tanto. Nelle brevi interviste rilasciate daai giornalisti accorsi a Mansoura per la sua scarcerazione, lo studente egiziano dell’Alma Mater di Bologna ha parlato più del futuro che del passato. Nessun riferimento alle accuse mosse dal governo nei suoi confronti e scarsissimi pensieri sul come ha trascorso realmente questi 22 mesi nel carcere di Tora. Ma non si tratta di una rimozione del trauma subìto nel corso di questi quasi due anni. Ai vari cronisti, il 30enne egiziano ha raccontato di come sia venuto a conoscenza della sua scarcerazione solo dopo che – in commissariato – erano state registrate e campionate le sue impronti digitali. E quell’inchiostro sulle mani, visibile nelle foto degli abbracci con i suoi familiari, rappresenta il simbolo della libertà, seppur vigilata. ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - amnestyitalia : Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - CastelluccioS : RT @SalamidaFabio: Chissà se Patrick Zaki, dopo 22 mesi di carcere per alcuni post non graditi al governo Egiziano pubblicati su un profilo… - CrawlThrouDark : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick #Zaki, la cui vicenda è… -