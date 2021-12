Paolo Rossi | la moglie | «Oggi è veramente difficile»

Leggi su footdata

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “. È da ieri che non faccio che ricevere messaggi, tante testimonianze. Sono giorni un po’ complicati”. Lo dice Federica Cappelletti,di, nel primo anniversario della morte. “E’ stato un anno: un anno in cui inizialmente mi sentivo dentro una lavatrice, quindi ero un po’ frastornata da tutto quello che stava succedendo dalla perdita di”. “Però avevo come la sensazione che lui sarebbe tornato: adesso è un dolore più consapevole, un percorso doloroso ela consapevolezza che non tornerà più c’è e quindi si affronta tutto con grande verità, con dolore. Un dolore più consapevole”, racconta Cappelletti, che racconta la sua relazione con ‘Pablito’ in un libro dal titolo ‘Per ...