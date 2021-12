Osimhen, la Nigeria lo vuole per la coppa d’Africa: La controproposta di De Laurentiis (Di giovedì 9 dicembre 2021) Osimhen, la Nigeria chiama il Napoli per la coppa d’Africa. Aurelio De Laurentiis non ci sta e lancia una controproposta. LA Nigeria vuole Osimhen IN coppa d’Africa Victor Osimhen torna a correre, il Nigeriano ha lavorato a parte e senza pallone al Konami training center di cCastel Volturno. Per l’utilizzo della palla ci sarà bisogno di tempo. La sensazione, però, è che il giocatore non abbia alcuna paura di riutilizzare l’attrezzo di gioco. Se il quadro clinico dovesse essere buono, allora a quel punto sarà decisivo il fattore psicologico. Da quel 21 novembre, dalla notte con l’Inter, Osimhen ha iniziato un lungo viaggio nel dolore: la frattura dello ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021), lachiama il Napoli per la. Aurelio Denon ci sta e lancia una. LAINVictortorna a correre, ilno ha lavorato a parte e senza pallone al Konami training center di cCastel Volturno. Per l’utilizzo della palla ci sarà bisogno di tempo. La sensazione, però, è che il giocatore non abbia alcuna paura di riutilizzare l’attrezzo di gioco. Se il quadro clinico dovesse essere buono, allora a quel punto sarà decisivo il fattore psicologico. Da quel 21 novembre, dalla notte con l’Inter,ha iniziato un lungo viaggio nel dolore: la frattura dello ...

