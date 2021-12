“Ora posso dirlo”.Tara Gabrieletto, la verità viene fuori anni dopo: bordata contro l’ex Cristian (Di giovedì 9 dicembre 2021) La storia tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Il loro matrimonio è durato quattro anni: dal 2016 al 2020 poi si era sciolto come neve al sole. Nei mesi scorsi la crisi sembrava poter rientrare poi era arrivata la risposta da Tara. “Perché non avrei dovuto tornare in una casa dove ho vissuto per anni e mi trovo bene?”. dopo la fine del loro amore Tara è tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con Cristian. I rapporti erano rimasti civili. “Visto e considerato che tante persone non hanno l’intelligenza di evitare certe domande ma hanno la sfacciataggine di pretendere una risposta, facciamo una cosa: della mia vita privata io non parlerò né ora né mai. Detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) La storia traGallella ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Il loro matrimonio è durato quattro: dal 2016 al 2020 poi si era sciolto come neve al sole. Nei mesi scorsi la crisi sembrava poter rientrare poi era arrivata la risposta da. “Perché non avrei dovuto tornare in una casa dove ho vissuto pere mi trovo bene?”.la fine del loro amoreè tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con. I rapporti erano rimasti civili. “Visto e considerato che tante persone non hanno l’intelligenza di evitare certe domande ma hanno la sfacciataggine di pretendere una risposta, facciamo una cosa: della mia vita privata io non parlerò né ora né mai. Detto ...

