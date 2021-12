Non si fermano le truffe informatiche svuota conto: ecco come evitarle (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non si arresta l’allarme per le truffe on line sempre più raffinate. Un vero fiume inarrestabile di mail e di sms truffaldini che colpisce anche persone non necessariamente digiune di conoscenze informatiche. Questo dopo l’allarme lanciato per le truffe legate a veramente odiose raccolte fondi che approfittavano dello spirito solidale verso il personale medico e infermieristico impegnato nella lotta al Covid 19 che invitavano ad effettuare versamenti su IBAN legati a conti correnti o carte ricaricabili attivati ad hoc. Una nota della Banca Sella invita la clientela alla massima attenzione per quanto appare sul web, ricordando che “la banca non chiamerà mai per fare installare app non ufficiali o chiedere codici personali di accesso ai servizi on line”. In termine tecnico si tratta di Phishing (il truffaldino utilizzo di ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non si arresta l’allarme per leon line sempre più raffinate. Un vero fiume inarrestabile di mail e di sms truffaldini che colpisce anche persone non necessariamente digiune di conoscenze. Questo dopo l’allarme lanciato per lelegate a veramente odiose raccolte fondi che approfittavano dello spirito solidale verso il personale medico e infermieristico impegnato nella lotta al Covid 19 che invitavano ad effettuare versamenti su IBAN legati a conti correnti o carte ricaricabili attivati ad hoc. Una nota della Banca Sella invita la clientela alla massima attenzione per quanto appare sul web, ricordando che “la banca non chiamerà mai per fare installare app non ufficiali o chiedere codici personali di accesso ai servizi on line”. In termine tecnico si tratta di Phishing (il truffaldino utilizzo di ...

QuiMediaset_it : Informazione #Mediaset: - per la prima volta i programmi di day-time non si fermano: debuttano @mattino5 news e… - infocamere : ?? Nascita e crescita non si fermano ??? 'Fabbriche digitali, città future: le #startup culla dell'#innovazione '… - nuovasocieta : Non si fermano le truffe informatiche svuota conto: ecco come evitarle - sonoinutilee_ : Io rimango sempre più sconvolta dallo schifo a cui possono arrivare certe persone, non si fermano nemmeno davanti a… - cryptobrozo : Alla fine togliendo il terzetto titolare, abbiamo un tasso tecnico nettamente inferiore, che spesso non è nemmeno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fermano Covid, contagio dieci volte più frequente tra i non vaccinati ...dei non vaccinati a quella dei vaccinati con tre dosi, i più protetti. Durante il periodo che va dal 29 ottobre al 28 novembre, le infezioni nella popolazione vaccinata con terza dose si fermano a 25,...

Fermo capitale della scherma paralimpica e per non vedenti: attesa anche Bebe Vio La Steat, società di trasporti del Fermano, darà il suo contributo nella logistica, mettendo a ... e riescono a fare cose che noi cosiddetti 'normodotati' non riusciamo". Data l'esclusività della ...

Virus e Green pass non fermano le Grotte di Frasassi: numeri record il Resto del Carlino ...deivaccinati a quella dei vaccinati con tre dosi, i più protetti. Durante il periodo che va dal 29 ottobre al 28 novembre, le infezioni nella popolazione vaccinata con terza dose sia 25,...La Steat, società di trasporti del, darà il suo contributo nella logistica, mettendo a ... e riescono a fare cose che noi cosiddetti 'normodotati'riusciamo". Data l'esclusività della ...