GF Vip 6 | Soleil Sorge contro Sophie Codegoni | “hai più plastica in corpo che intelletto e personalità”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il rapporto tra, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6, si è contraddistinto, fin dall’inizio del reality, da continui battibecchi e provocazioni. Ad un certo punto è addirittura sembrato che le due fossero arrivate a un giusto compromesso per vivere serenamente all’interno della Casa, ma questa apparente tregua si è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

anna_coronas : @GrandeFratello SALVIAMO SOLEIL E'PREFERITA APP MEDIASET INFINITY SMS 477.000.2CON SCRITTO SOLEIL. VOTANDO. TRAMITE… - anna_coronas : @GrandeFratello SALVIAMO SOLEIL E'PREFERITA APP.MEDIASET INFINITY SMS 477.000.2CON SCRITTO SOLEIL. VIOTANDO TRAMITE… - APmagazineit : GF VIP, scoppia il litigio tra Sophie e Soleil. #gvfvip #sophie #soleil #valeriamarini - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, il papà di Sophie interviene dopo la battuta di Soleil sulla figlia #papà #sophie #interviene #battuta… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Soleil Sorge a Sophie Codegoni: `Sei piena di plastica` #soleil #sorge #sophie #codegoni #piena #plastica -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Fatto sta che la vicenda non rimarrà così in sospeso: Signorini potrebbe infatti decidere di mostrare il piccato messaggio anel corso della diretta del Grande Fratellodi domani, 10 ...La furiosa lite con protagonisteSorge e Sophie Codegoni ha creato una profondissima spaccatura nella Casa del Grande Fratello. Valeria Marini chiacchierando con le altre ha preso le difese dell'ex tronista. Valeria ...Ancora una volta però Soleil ha ribadito il suo pensiero, restando ferma sulla sua posizione: il ragazzo che l'attende fuori, seppur conosciuto per poco tempo, riesce a trasmetterle la sicurezza ...La lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella Casa del GF Vip ha smosso anche il papà dell’ex tronista che con un tweet ha lanciato una ...