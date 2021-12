Gf Vip 6, nella casa scoppia il cac*a gate e Sophie Codegoni ammette: “Sono 4 i nomi che non faccio, ma so benissimo chi lascia la cac*a nel bidet” (Di giovedì 9 dicembre 2021) A seguito di una discussione tra Sophie Codegoni e Valeria Marini, nella casa del Gf Vip 6 è scoppiato il ca**a gate. Le due gieffini hanno avuto un diverbio perché Valeria ha accusato l’ex tronista di essere poco collaborativa e precisa durante i turni delle pulizie. L’altro giorno non hai fatto neanche il bagno Sophie, tesoro mio. La casa è lercia. Non si posSono lavare i piatti con i pezzi di pasta e di tonno perché Sono schizzinosa. Chi butta le cicche, verrà nominato da me. Sophie, per giustificarsi, ha fatto presente a Valeria, che è arrivata in casa da pochi giorni, che non è lei quella che non rispetta le regole di buona convivenza facendo delle rivelazioni ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 dicembre 2021) A seguito di una discussione trae Valeria Marini,del Gf Vip 6 èto il ca**a. Le due gieffini hanno avuto un diverbio perché Valeria ha accusato l’ex tronista di essere poco collaborativa e precisa durante i turni delle pulizie. L’altro giorno non hai fatto neanche il bagno, tesoro mio. Laè lercia. Non si poslavare i piatti con i pezzi di pasta e di tonno perchéschizzinosa. Chi butta le cicche, verrànato da me., per giustificarsi, ha fatto presente a Valeria, che è arrivata inda pochi giorni, che non è lei quella che non rispetta le regole di buona convivenza facendo delle rivelazioni ...

