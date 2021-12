F1, Test Abu Dhabi 2021: tutti i piloti partecipanti. La Ferrari schiera Shwartzman e Fuoco (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come da qualche anno a questa parte il tracciato di Abu Dhabi è stato scelto come sede dei rookie Test per quanto riguarda la F1. Tutte le squadre scenderanno regolarmente in pista, per la Ferrari vi saranno il russo Robert Shwartzman ed il nostro Antonio Fuoco. I due non sono nuovi per la Rossa. Il primo ha gareggiato quest’anno con Prema in F2 e nei prossimi giorni sarà all’opera anche con Haas nell’impianto di Yas Marina. L’ex campione della FIA F3 ha la possibilità di laurearsi campione della serie cadetta, una missione quasi impossibile dopo l’appuntamento di Jeddah (Arabia Saudita). Il nostro connazionale, invece, torna a bordo di una monoposto dopo aver militato con Cetilar Racing (Ferrari/GTE-Am) nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e Iron Lynk (sempre ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come da qualche anno a questa parte il tracciato di Abuè stato scelto come sede dei rookieper quanto riguarda la F1. Tutte le squadre scenderanno regolarmente in pista, per lavi saranno il russo Roberted il nostro Antonio. I due non sono nuovi per la Rossa. Il primo ha gareggiato quest’anno con Prema in F2 e nei prossimi giorni sarà all’opera anche con Haas nell’impianto di Yas Marina. L’ex campione della FIA F3 ha la possibilità di laurearsi campione della serie cadetta, una missione quasi impossibile dopo l’appuntamento di Jeddah (Arabia Saudita). Il nostro connazionale, invece, torna a bordo di una monoposto dopo aver militato con Cetilar Racing (/GTE-Am) nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e Iron Lynk (sempre ...

Advertising

infoitsport : F1 | Ferrari: ecco la line up per i test di Abu Dhabi - infoitsport : F1, Ferrari comunica la line-up piloti per i test di Abu Dhabi: Leclerc e Sainz provano le gomme Pirelli 2022 - infoitsport : F1, Ferrari comunica la line-up piloti per i test di Abu Dhabi: Leclerc e Sainz provano le gomme da 18' - fuoripistanet : Il pilota russo del team Prema Racing e membro della Ferrari Driver Academy parte ai test post-stagionali di F1, ad… - SpiroSpianada : -