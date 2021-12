Droga. Arrestato 27enne (Di giovedì 9 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione di Taranto Nord hanno Arrestato un 27enne tarantino, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari, al culmine di un servizio di osservazione durato più giorni, riuscivano a capire che, all’interno di un appartamento delle case popolari di Via Machiavelli, vi era una fiorente attività di spaccio di stupefacenti. I Carabinieri, grazie ad una mossa repentina riuscivano ad eludere il controllo dell’impianto di videosorveglianza illegale che lo spacciatore aveva installato per monitorare sia il flusso dei clienti che l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e facevano irruzione nell’appartamento senza che l’occupante se ne accorgesse. All’interno della cucina della piccola casa, trovavano un tavolo apparecchiato a mo’ di vetrina, sul quale erano esposte le dosi di sostanza ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 9 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione di Taranto Nord hannountarantino, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari, al culmine di un servizio di osservazione durato più giorni, riuscivano a capire che, all’interno di un appartamento delle case popolari di Via Machiavelli, vi era una fiorente attività di spaccio di stupefacenti. I Carabinieri, grazie ad una mossa repentina riuscivano ad eludere il controllo dell’impianto di videosorveglianza illegale che lo spacciatore aveva installato per monitorare sia il flusso dei clienti che l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e facevano irruzione nell’appartamento senza che l’occupante se ne accorgesse. All’interno della cucina della piccola casa, trovavano un tavolo apparecchiato a mo’ di vetrina, sul quale erano esposte le dosi di sostanza ...

