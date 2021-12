"Dieci volte in più", ecco come sono ridotti i no-vax. Bollettino, cifre-choc: epidemia dilagante (Di giovedì 9 dicembre 2021) Complici le festività e quindi il minor numero di test effettuati, i casi di Covid sono scesi ma il dato non deve illudere: la situazione epidemiologica continua il suo lento ma costante peggioramento, come si può notare chiaramente dal tasso di positività e soprattutto dall'aumento dei posti letto occupati da pazienti Covid. Il Bollettino di oggi, giovedì 9 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.527 contagiati, 7.098 guariti e 79 morti a fronte di 312.828 tamponi analizzati. Il tasso di positività è schizzato addirittura al 4 per cento (+0,8 rispetto ieri), evidentemente perché, essendo giorni di festa, sono state registrate meno persone che si tamponano per motivi di lavoro e che risultando negative fanno abbassare il tasso di positività. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Complici le festività e quindi il minor numero di test effettuati, i casi di Covidscesi ma il dato non deve illudere: la situazione epidemiologica continua il suo lento ma costante peggioramento,si può notare chiaramente dal tasso di positività e soprattutto dall'aumento dei posti letto occupati da pazienti Covid. Ildi oggi, giovedì 9 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.527 contagiati, 7.098 guariti e 79 morti a fronte di 312.828 tamponi analizzati. Il tasso di positività è schizzato addirittura al 4 per cento (+0,8 rispetto ieri), evidentemente perché, essendo giorni di festa,state registrate meno persone che si tamponano per motivi di lavoro e che risultando negative fanno abbassare il tasso di positività. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la ...

borghi_claudio : @RobertoBurioni @EricTopol Caro Burioni, se si tratta di curare qualcuno lo può fare lei, se si tratta di leggere D… - Libero_official : Il #bollettino del 9 dicembre: 12.527 contagiati, 7.098 guariti e 79 morti. Tasso di positività sale al 4%, non vac… - moliseweb : Trivelle, le Regioni pronte a dire sì al Piano Cingolani: ok alla ricerca di gas (dieci volte più potente dell'anid… - jissoulmate : voglio finire le chiamate in programma per oggi perchè wooyoung è così bello mentre canta nella preview che sincera… - hjernendottir : Sulla fesseria del vagone per sole donne, vorrei dire che in 10 anni di pendolarismo su treni e 5 su pullman molte… -