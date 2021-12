Covid Toscana, dati del 9 dicembre. Contagi in calo ma con meno tamponi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Firenze, 9 dicembre 2021 - Covid Toscana , sono 659 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 9 dicembre nella regione. I dati emergono su un totale di 17.935 test di cui 8.085 tamponi ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Firenze, 92021 -, sono 659 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 9nella regione. Iemergono su un totale di 17.935 test di cui 8.085...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la scelta di un farmacista di Firenze: 'Niente più tamponi ai No vax' #mattinocinque - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid, in Toscana 659 nuovi casi, tasso sale a 3,67%. Contagi in calo ma solo 17.935 test #ANSA - AnsaToscana : Covid, in Toscana 659 nuovi casi, tasso sale a 3,67%. Contagi in calo ma solo 17.935 test #ANSA - infoitinterno : Covid Toscana, dati del 9 dicembre. Contagi in calo ma con meno tamponi - qn_lanazione : Covid Toscana, dati del 9 dicembre. Contagi in calo ma con meno tamponi -