Civitanova-Funvic Taubatè San Juan oggi | orario | canale tv | programma | streaming Mondiale per club volley

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Con la qualificazione per la semifinale già in tasca, la Cucine Lubescenderà di nuovo in campo stasera alle 21 per affrontate ilTaubaté, l’altra qualificata del girone A. Nel primo matchsi è imposta con un netto 3-0 contro gli argentini dell’UNPC San, battuti anche dalla squadra brasiliana, seppur in una partita molto combattuta, risolta solo al tie-break, dopo oltre due ore di battaglia. LA DIRETTA LIVE DI-TAUBATE’ LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-SADA CRUZEIRO Il match di stasera avrà quindi il solo valore di determinare quale delle due squadre terminerà la fase a gironi al primo posto, ottenendo quindi il diritto di sfidare la seconda classificata del girone B in semifinale. La squadra allenata da Gianlorenzo Blegnini sembra avere tutte le carte a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Civitanova Funvic

... 18', 18' Il programma dettagliato delle gare (orari di gioco italiani) Giovedì 9 dicembre 2021 ore 00.30 Foolad Sirjan " Trentino Itas ore 21.00 Cucine LubeTaubatè Venerdì 10 ......brasiliana servirà quindi solo per assegnare la prima posizione finale nella graduatoria e disegnare gli accoppiamenti della Final Four rispetto alle due qualificate della Pool A ()...Con la qualificazione per la semifinale già in tasca, la Cucine Lube Civitanova scenderà di nuovo in campo stasera alle 21 per affrontate il Funvic Taubaté, l'altra qualificata del girone A. Nel primo ...Volley, Lube Civitanova-Taubaté oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida del Mondiale per Club 2021.