Can Yaman ringrazia i fans per la gentilezza e l’affetto smisurato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sul suo profilo Instagram, Can Yaman ha ringraziato i fans presenti al primo firmacopie del libro “Sembra strano anche a me” Per Can Yaman oggi è stato tempo di ringraziare i fans. L’attore è molto impegnato tra progetti diversi, ma non dimentica mai di mostrare gratitudine verso i suoi oltre 0tto milioni di followers che lo supportano. In attesa di ultimare la lavorazione della serie “Viola come il mare”, Can Yaman è attento agli obiettivi della sua associazione Can Yaman for Children. Per aiutare i bambini ricoverati, l’attore ha realizzato un profumo con gli odori delle cose che più gli piacciono. Inoltre, ha scritto la sua prima autobiografia in cui racconta di sè per la prima volta. Leggi anche: ELETTRA LAMBORGHINI RISPONDE A QUANTI LE DICONO DI ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sul suo profilo Instagram, Canhato ipresenti al primo firmacopie del libro “Sembra strano anche a me” Per Canoggi è stato tempo dire i. L’attore è molto impegnato tra progetti diversi, ma non dimentica mai di mostrare gratitudine verso i suoi oltre 0tto milioni di followers che lo supportano. In attesa di ultimare la lavorazione della serie “Viola come il mare”, Canè attento agli obiettivi della sua associazione Canfor Children. Per aiutare i bambini ricoverati, l’attore ha realizzato un profumo con gli odori delle cose che più gli piacciono. Inoltre, ha scritto la sua prima autobiografia in cui racconta di sè per la prima volta. Leggi anche: ELETTRA LAMBORGHINI RISPONDE A QUANTI LE DICONO DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Diletta Leotta conduttrice di Striscia la notizia su Canale 5 Senza dimenticare la tanto chiacchierata - e oggi conclusa - storia d'amore con l'attore turco Can Yaman. In futuro non è escluso che Diletta Leotta diventi a tutti gli effetti una conduttrice ...

Cambio programmazione Mediaset 2022: chiude Una Vita, ritorna Brave and Beautiful Tra i titoli più attesi dei prossimi mesi vi è sicuramente Viola come il mare , con protagonisti gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi. © RIPRODUZIONE VIETATA

Diletta Leotta conduttrice di Striscia la notizia su Canale 5 Nuovo e importante tassello nel curriculum di Diletta Leotta. La presentatrice siciliana condurrà una puntata di Striscia la notizia. La 30enne sarà dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci ...

