Borussia Dortmund, occhi su Adeyemi: altro talento made in Salisburgo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Borussia Dortmund guarda ancora una volta in casa Red Bull Salisburgo e piace il profilo Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 Karim Adeyemi è il nome del momento. Il classe 2002 con il doppio passaporto nigeriano e tedesco, sta facendo grandi cose con la maglia dei Red Bull Salisburgo. Un altro gioiellino sfornato dalla squadra austriaca e fatto crescere. 16 gol totali sin qui da inizio campionato e impossibile che non abbia attirato le dovute attenzioni. Il Borussia Dortmund si starebbe muovendo per l'attaccante, a riferirlo è Fabrizio Romano su Twitter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

