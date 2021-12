Abuso di posizione dominante, l'Antitrust sanziona Amazon (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle società Amazon Europe Core S.a.r.l., Amazon Services Europe S.a.r.l., Amazon EU S.a.r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Abuso di posizione dominante). Secondo l’Autorità, Amazon ha danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce. Imposte al gruppo misure comportamentali che saranno sottoposte al vaglio di un monitoring trustee. Amazon - spiega l’Antitrust - detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle societàEurope Core S.a.r.l.,Services Europe S.a.r.l.,EU S.a.r.l.,Italia Services S.r.l. eItalia Logistica S.r.l. per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di). Secondo l’Autorità,ha danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce. Imposte al gruppo misure comportamentali che saranno sottoposte al vaglio di un monitoring trustee.- spiega l’- detiene unadi assoluta dominanza nel mercato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Abuso di posizione dominante: l'Antitrust Ue multa Amazon per oltre 1,2 miliardi #amazon - ciropellegrino : Multa di oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro ad #Amazon da Antitrust italiana per abuso di posizione dominante. #Buongiorno - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: Amazon, maxi multa Antitrust da 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante. “Ha danneggiato altri operatori di logi… - ereike05 : RT @discoradioIT: ??ANTITRUST: SANZIONE PER OLTRE 1 MLD AD #AMAZON PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE- FLASH++ - cribart : RT @ItaliaOggi: Abuso di posizione dominante, dall'Antitrust multa 1,128 miliardi ad Amazon -