Vaccini, contro la terza dose cresce il popolo dei No booster. «Ma non chiamateli No vax» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mentre l'azienda americana Pfizer comunica l'efficacia di 3 dosi di vaccino per neutralizzare la nuova variante Omicron, il popolo degli scettici si arricchisce di una nuova categoria. Insieme ai No vax e ai No Green pass, ora i No booster stanno crescendo di numero e convinzione, con l'obiettivo di opporsi alla terza dose di vaccino. Un fenomeno in evoluzione che trova il suo terreno più fertile sui canali Twitter e Facebook. «Il popolo No booster cresce. Almeno un terzo di chi ha fatto le due inoculazioni, rifiuta la terza dose. Big Pharma è preoccupata. I suoi servi, sono pronti a tutto, pur di non far scappare le pecore dal recinto in cui pensavano di averle chiuse per sempre. Occhio!»: questo è solo uno dei ...

