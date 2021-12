Una coppia su due torna insieme dopo una rottura per un motivo incredibile (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Darsi una seconda possibilità è giusto o sbagliato? Quasi tutte le coppie che tornano insieme lo fanno per un motivo ben preciso. Una coppia su due quando decide di tornare insieme al proprio ex lo fa per il motivo che stiamo per svelarvi. A sancirlo è uno studio condotto dalle Università dello Utah e dell’Università L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Darsi una seconda possibilità è giusto o sbagliato? Quasi tutte le coppie chenolo fanno per unben preciso. Unasu due quando decide direal proprio ex lo fa per ilche stiamo per svelarvi. A sancirlo è uno studio condotto dalle Università dello Utah e dell’Università L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

alessia23_06 : RT @riassuntiva: 'Essere l'uno la spalla dell'altro io lo dico sempre: in una coppia io sono la tua più grande fan e tu sei il mio più gran… - giorgiagaf1 : RT @riassuntiva: 'Essere l'uno la spalla dell'altro io lo dico sempre: in una coppia io sono la tua più grande fan e tu sei il mio più gran… - creativedidyram : RT @_valsslife: CARDIO SI STAVA AVVICINANDO PER BACIARLA MA VOI LO CAPITE CHE ORMAI SONO UNA COPPIA STO MALISSIMO #marefuori2 - eperfortuna : Ma questo è un impostore su??. Non credo che sia un medico. Insieme all'avvocato fanno una bella coppia da commedia… - anavill43281273 : RT @riassuntiva: 'Essere l'uno la spalla dell'altro io lo dico sempre: in una coppia io sono la tua più grande fan e tu sei il mio più gran… -