Spalletti: “Ghoulam è un campione, ho una cosa da dire sul suo recupero” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha risposto a numerose domande nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Leicester. Spalletti conferenza Ghoulam Molti e diversi gli argomenti trattati, tra cui spunta anche una notizia sul rientro di Faouzi Ghoulam: di seguito le parole dell’allenatore toscano: “Ghoulam è un campione. È quasi pronto per giocare, manca poco”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha risposto a numerose domande nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Leicester.conferenzaMolti e diversi gli argomenti trattati, tra cui spunta anche una notizia sul rientro di Faouzi: di seguito le parole dell’allenatore toscano: “è un. È quasi pronto per giocare, manca poco”.

