Roma | omaggio dei VdF alla Madonna in piazza di Spagna

Roma – Alle 7.00 dell'8 dicembre i Vigili del fuoco hanno deposto la corona di fiori sulla statua della Madonna in piazza di Spagna a Roma. Un tradizionale appuntamento nel giorno dell'Immacolata Concezione, arricchito anche quest'anno dalla visita di Papa Francesco che, poco prima della deposizione della corona,è giunto a sorpresa nella piazza per raccogliersi in un momento di preghiera ai piedi della statua. La cerimonia, svolta nel rispetto delle misure disposte per il contrasto alla diffusione del virus SarsCoV2, ha visto la presenza del capo Dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega, del capo del Corpo nazionale Guido Parisi, del comandante di Roma Alessandro Paola. A deporre la corona è stato Alberto Marini, l'ispettore ...

emergenzavvf : Fino a 27 metri di altezza per rendere omaggio alla #Madonna dell’#Immacolata. Alle prime luci dell'alba la tradizi… - Agenzia_Ansa : Omaggio del Papa alla Madonna in piazza di Spagna, a Roma, in occasione del giorno dell'Immacolata. All'alba con i… - RollaTiziano : RT @emergenzavvf: Fino a 27 metri di altezza per rendere omaggio alla #Madonna dell’#Immacolata. Alle prime luci dell'alba la tradizionale… - BarbiniGiovanni : RT @emergenzavvf: Dal 1949 a #oggi, una cerimonia sempre ricca di emozioni. #8dicembre, 7:03 del mattino: dal braccio del pompiere più anzi… - RollaTiziano : RT @emergenzavvf: Dal 1949 a #oggi, una cerimonia sempre ricca di emozioni. #8dicembre, 7:03 del mattino: dal braccio del pompiere più anzi… -