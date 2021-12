Record di contagi nella Corea del Sud: preoccupa la variante Omicron (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una situazione preoccupante, anche se non si è ancora capito bene se la variante Omicron sia davvero meno aggressiva come i primi dati lasciano pensare oppure se si tratti di una variante egualmente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una situazionente, anche se non si è ancora capito bene se lasia davvero meno aggressiva come i primi dati lasciano pensare oppure se si tratti di unaegualmente ...

Advertising

CCanadese : Ontario, balzo dei contagi nelle scuole - globalistIT : - Adnkronos : Superati per la prima volta i 7.000 casi giornalieri di #coronavirus. - FraLauricella : RT @FraLauricella: La droga sulla rotta #palermo #trapani Scarcerato #PatrickZaki Prime multe per il #supergreenpass Salgono i contagi. R… - corriereveneto : #treviso Castellana osservato speciale. «Tanti non vaccinati ma anche comportamenti pericolosi» -