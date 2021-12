Per il rinnovo il top player chiede le stesse cifre: la situazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In casa Napoli si fa il punto sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Il giocatore italiano ha il contratto in scadenza con il club azzurro il 30 giugno 2022 e da febbraio potrebbe sottoscrivere un pre-contratto con qualsiasi altra squadra. Insigne, Napoli, futuro Insigne può ancora rinnovare con il Napoli? Insigne rinnoverà? Questa è la domanda che tutti ci stiamo ponendo. Una buona nuova per i tifosi del Napoli è che Lorenzo Insigne ora ha abbassato le sue pretese. Secondo il Mattino, al trequartista basterebbe il medesimo ingaggio che percepisce ora senza nessun ritocco dello stipendio a salire. LEGGI ANCHE: Leicester, contro il Napoli tornerà un big dal primo minuto: la notizia LEGGI ANCHE: Altra tegola in casa Napoli, Spalletti perde un altro centrocampista: l’esito degli esami Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In casa Napoli si fa il punto suldi Lorenzo Insigne. Il giocatore italiano ha il contratto in scadenza con il club azzurro il 30 giugno 2022 e da febbraio potrebbe sottoscrivere un pre-contratto con qualsiasi altra squadra. Insigne, Napoli, futuro Insigne può ancora rinnovare con il Napoli? Insigne rinnoverà? Questa è la domanda che tutti ci stiamo ponendo. Una buona nuova per i tifosi del Napoli è che Lorenzo Insigne ora ha abbassato le sue pretese. Secondo il Mattino, al trequartista basterebbe il medesimo ingaggio che percepisce ora senza nessun ritocco dello stipendio a salire. LEGGI ANCHE: Leicester, contro il Napoli tornerà un big dal primo minuto: la notizia LEGGI ANCHE: Altra tegola in casa Napoli, Spalletti perde un altro centrocampista: l’esito degli esami

Advertising

reportrai3 : I problemi tra Fiorentina e Vlahovic iniziano con le trattative per il rinnovo. A curare gli interessi del centrava… - Antonella_Soldo : Stasera nel mio condominio si vota per il rinnovo dell'amministratore. Si candida #Calenda - AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sky sul rinnovo di #Pioli: 'Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Son… - tonystarkstan4 : Molto contenta per il rinnovo di Outer Banks ma ancora non perdono a Metflix di aver cancellato Spinning Out e The Society - Castellana_Alex : RT @aran_agenzia: Sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario rinnovo #RSU - Si voterà il 5-6-7 aprile 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Per rinnovo Truth Be Told, in arrivo la terza stagione su Apple TV+ ... ma Maisha Closson ( How to Get Away With Murder ) assumerà il ruolo di showrunner per la terza stagione. Spellman ha rilascito questa dichiarazione circa il suo rinnovo: In Truth Be Told ci sono ...

Milan: numeri disastrosi in Europa, adesso testa alla scudetto ... i giocatori in difficoltà Stefano Pioli, fresco di rinnovo di contratto , si augura di poter presto recuperare i tanti infortunati che affollano l'infermeria (da Leao a Olivier Giroud , passando per ...

Servizi di trasporto: in arrivo i ristori per il rinnovo del parco rotabile Ipsoa Rinnovo Insigne, non chiede aumenti: la risposta del Napoli ertens e il rinnovo col Napoli: ecco perché non dipende da lui, ma solo dal club. Dries Mertens ha parlato ieri allo stadio "Maradona" per commentare la partita tra il Napoli e l'Atalanta. In tanti si ...

Bonus da 8.000€: puoi averlo senza ISEE scade tra 15 giorni! Una piacevole novità considerato che diversi bonus senza ISEE saranno archiviati entro la fine dell’anno, ovvero per il 31 dicembre 2021. D’altra parte, non ci si aspettava il rinnovo di diverse ...

... ma Maisha Closson ( How to Get Away With Murder ) assumerà il ruolo di showrunnerla terza stagione. Spellman ha rilascito questa dichiarazione circa il suo: In Truth Be Told ci sono ...... i giocatori in difficoltà Stefano Pioli, fresco didi contratto , si augura di poter presto recuperare i tanti infortunati che affollano l'infermeria (da Leao a Olivier Giroud , passando...ertens e il rinnovo col Napoli: ecco perché non dipende da lui, ma solo dal club. Dries Mertens ha parlato ieri allo stadio "Maradona" per commentare la partita tra il Napoli e l'Atalanta. In tanti si ...Una piacevole novità considerato che diversi bonus senza ISEE saranno archiviati entro la fine dell’anno, ovvero per il 31 dicembre 2021. D’altra parte, non ci si aspettava il rinnovo di diverse ...