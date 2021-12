Papa “davanti a chi emigra non possiamo girarci dall’altra parte” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Due giorni fa sono rientrato dal viaggio a Cipro e in Grecia… Cipro è una perla nel Mediterraneo, una perla di rara bellezza, che però porta impressa la ferita del filo spinato, il dolore per un muro che la divide. A Cipro mi sono sentito in famiglia; ho trovato in tutti dei fratelli e delle sorelle… Il mio augurio per Cipro è che sia sempre un laboratorio di fraternità, dove l’incontro prevalga sullo scontro, dove si accoglie il fratello, soprattutto quando è povero, scartato, emigrato. Ripeto che davanti alla storia, davanti ai volti di chi emigra, non possiamo tacere, non possiamo girarci dall’altra parte”. A dirlo Papa Francesco dopo l’Angelus da piazza San Pietro.“A Cipro, come a Lesbo – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Due giorni fa sono rientrato dal viaggio a Cipro e in Grecia… Cipro è una perla nel Mediterraneo, una perla di rara bellezza, che però porta impressa la ferita del filo spinato, il dolore per un muro che la divide. A Cipro mi sono sentito in famiglia; ho trovato in tutti dei fratelli e delle sorelle… Il mio augurio per Cipro è che sia sempre un laboratorio di fraternità, dove l’incontro prevalga sullo scontro, dove si accoglie il fratello, soprattutto quando è povero, scartato,to. Ripeto chealla storia,ai volti di chi, nontacere, non”. A dirloFrancesco dopo l’Angelus da piazza San Pietro.“A Cipro, come a Lesbo – ...

Advertising

Adnkronos : #Bergoglio si è recato questa mattina alle 6.15 davanti alla statua mariana nel centro di #Roma per un atto di vene… - fattoquotidiano : Il Papa nel campo dell’isola greca: “Se vogliamo ripartire, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio di… - CorriereCitta : Papa “davanti a chi emigra non possiamo girarci dall’altra parte” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Due giorni fa sono rientrato dal viaggio a Cipro e in Grecia… Cipro è una perla nel Mediterrane… - ItaliaNotizie24 : Papa “davanti a chi emigra non possiamo girarci dall’altra parte” -