Nicolò Scalfi dopo la vittoria a Caduta libera: “Sto peggio ora” (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Caduta libera Nicolò Scalfi è il campione con oltre 50 presenze e detiene il il primato per il valore del montepremi vinto. Nicolò Scalfi è il campione che ha guadagnato il montepremi più alto fino ad ora al quiz show condotto da Gerri Scotti: “Caduta libera“ Il programma, che va in onda tutti i pomeriggi nella fascia oraria pre-serale. Scalfi però afferma che dopo aver vinto è stato “più povero di prima”. POTREBBE INTERESSARTI: La Porta Rossa, riprese terminate: quando esce la nuova stagione Nicolò Scalfi campione di “Caduta libera (fonte: Instagram)Il bresciano Nicolò Scalfi ha affermato però in ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Aè il campione con oltre 50 presenze e detiene il il primato per il valore del montepremi vinto.è il campione che ha guadagnato il montepremi più alto fino ad ora al quiz show condotto da Gerri Scotti: ““ Il programma, che va in onda tutti i pomeriggi nella fascia oraria pre-serale.però afferma cheaver vinto è stato “più povero di prima”. POTREBBE INTERESSARTI: La Porta Rossa, riprese terminate: quando esce la nuova stagionecampione di “(fonte: Instagram)Il brescianoha affermato però in ...

Advertising

zazoomblog : Caduta Libera: La Rivelazione Del Campione Nicolo Scalfi! - #Caduta #Libera: #Rivelazione - Dansai75 : RT @ReignOfTheSerie: Da giovedì 16 dicembre 2021, per tre appuntamenti in prima serata, ci sarà Caduta Libera - Torneo dei Campioni. La pri… - pazzipergerry : RT @ReignOfTheSerie: Da giovedì 16 dicembre 2021, per tre appuntamenti in prima serata, ci sarà Caduta Libera - Torneo dei Campioni. La pri… - Manuel_trash : RT @ReignOfTheSerie: Da giovedì 16 dicembre 2021, per tre appuntamenti in prima serata, ci sarà Caduta Libera - Torneo dei Campioni. La pri… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Da giovedì 16 dicembre 2021, per tre appuntamenti in prima serata, ci sarà Caduta Libera - Torneo dei Campioni. La pri… -