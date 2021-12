Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro: "Uscirà dal Gf, non ce la fa più" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lorenzo Amoroso, il premurosissimo compagno di Manila Nazzaro non è riuscito a non fare delle ipotesi sul comportamento di sua moglie quando le comunicheranno il prolungamento della trasmissione Grande Fratello Vip. Lorenzo crede che messa davanti ad una scelta di restare o andare via, Manila deciderà ciò che meglio per se stessa ma soprattutto per la sua famiglia. Nel Grande Fratello Vip 2021 ci sono diversi concorrenti che hanno la possibilità di non accettare la proroga e partire il 13 dicembre, il giorno originariamente previsto per la finale. Per ora, solo Aldo Montano ha rivelato di aver chiesto di indossare uno smoking nella puntata del 13 dicembre, con la ferma intenzione di uscire, anche se sua moglie Olga gli ha chiesto di rimanere, Manuel Bortuzzo la lasciato intendere la possibilità di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Amoroso, il premurosissimo compagno dinon è riuscito a non fare delle ipotesi sul comportamento di sua moglie quando le comunicheranno il prolungamento della trasmissione Grande Fratello Vip.crede che messa davanti ad una scelta di restare o andare via,deciderà ciò che meglio per se stessa ma soprattutto per la sua famiglia. Nel Grande Fratello Vip 2021 ci sono diversi concorrenti che hanno la possibilità di non accettare la proroga e partire il 13 dicembre, il giorno originariamente previsto per la finale. Per ora, solo Aldo Montano ha rivelato di aver chiesto di indossare uno smoking nella puntata del 13 dicembre, con la ferma intenzione di uscire, anche se sua moglie Olga gli ha chiesto di rimanere, Manuel Bortuzzo la lasciato intendere la possibilità di ...

