Lione vs Rangers | pronostico e possibili formazioni

Le prime due squadre del Gruppo A che si sono già qualificate per i sedicesimi di Europa League si incontreranno domani giovedì 9 dicembre, mentre il Lione accoglierà i Rangers al Parc Olympique Lyonnais. Les Gones ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe nella competizione, mentre il Gers non è riuscito a vincere ognuna delle ultime quattro partite europee in trasferta. Il calcio di inizio di Lione vs Rangers è previsto alle 18:45 Prepartita Lione vs Rangers: a che punto sono le due squadre? Lione L'incoerente periodo di forma del Lione in Ligue 1 è proseguito nel fine settimana, quando ha pareggiato 2-2 in trasferta contro il Bordeaux. I gol di Jason Denayer e Thiago Mendes hanno portato gli ospiti in vantaggio per 2-1 ...

