Lasciamo ai preti almeno le coccole

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Chi sono io per dare un valore sproporzionato ai messaggini e alledi un vescovo? Per ammissione di Francesco, monsignor Aupetit è caduto nella trappola dell’ipocrisia, non della verità, e il capo della chiesa ha dovuto subirla anche lui perché non si può comandare in mezzo alle dicerie. Eppoi, diciamocelo, il peccato carnale non è quel gran peccato che si pensa. Ma va? Gesuita, non giansenista, Papa Francesco se la cava anteponendo la superbia e l’odio, peccati in linea di principio quasi irremissibili, alla concupiscenza, perdonabile anche per vie spicce. Da qualche parte che adesso non ricordo sant’Agostino aveva spiegato che nella situazione edenica Adamo ed Eva si coccolavano nudi e angelici, era un automatismo fissato nel cielo, nel disegno divino, poi dopo il peccato originale, ceduto che ebbero alla tentazione di mangiare la mela, dovettero ...