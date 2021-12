Ladispoli | inaugurata la prima “Isola dei Servizi al Cittadino”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)– “Un altro passo in avanti nell’ottica della semplificazione e della digitalizzazione dei”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha presentato “L’deial”, lo sportello automatico che consente di pagare le contravvenzioni al codice della strada nonché di effettuare tutti i pagamenti del circuito Pago PA attraverso il “Punto Giallo” installato all’interno dell’Ufficio dell’Anagrafe di Piazza Falcone e presso la sede del Consorzio di Marina di San Nicola . “Grazie al progetto presentato dalla società Metropolis – prosegue il sindaco Grando – nelle prossime settimane verranno installate altre 8 postazioni in luoghi strategici della nostra città. Inoltre gli sportelli verranno gradualmente potenziati per offrire una più ampia gamma di ...

