Juve - Malmoe 1 - 0 | Kean decide | Allegri è primo

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - sportli26181512 : Juve-Malmoe 1-0: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara valida per la 6ª giornata di Champions Leagu… - cmdotcom : #JuveMalmoe, le pagelle di CM: #Bernardeschi inventa, #Kean poteva farne cinque -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Malmoe

...- 0 ile approfittano del pareggio del Chelsea in casa dello Zenit. La squadra di Allegri sale a 15 punti, 2 in più del Chelsea. Per il sorteggio degli ottavi un vantaggio. Parte bene la, ...Missione compiuta. Lachiude prima nel girone e non era per niente scontato. I bianconeri si sbarazzano facilmente del(1 - 0) e grazie al gol al 94' dello Zenit contro il Chelsea , possono festeggiare la ...TORINO – Ha vinto il girone H di Champions, la Juventus, superando il Malmoe a Torino per 1-0 con gol di Kean. Questo grazie al pareggio rocambolesco del Chelsea per 3-3 contro lo Zenit San ...Stavolta la situazione è diversa nel contenuto ma non nel risultato, la Juventus fa il suo battendo il Malmo e a combinarla grossa è il Chelsea che inciampa sul campo dello Zenit in un rocambolesco ...