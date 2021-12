Gelo da record sul Nord Europa premesse di un inverno super (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gelo da record sul Nord Europa, premesse di un inverno super. In Lapponia colonnina di mercurio scesa sino a -44°C, è la temperatura più rigida di dicembre da oltre trent’anni L’Europa sta certamente vivendo un grande inizio d’inverno, con meteo molto movimentato. Continui affondi depressionari, coadiuvati da masse d’aria polare e artico-marittima, sprofondano sul comparto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 8 dicembre 2021)dasuldi un. In Lapponia colonnina di mercurio scesa sino a -44°C, è la temperatura più rigida di dicembre da oltre trent’anni L’sta certamente vivendo un grande inizio d’, con meteo molto movimentato. Continui affondi depressionari, coadiuvati da masse d’aria polare e artico-marittima, sprofondano sul comparto

Advertising

ShivaDance6 : RT @mittdolcino: Oops! Record di freddo in Russia a St. Pietroburgo Il fantasma di Valentina Zharkova e il gelo in arrivo. (ci sarà da mang… - mittdolcino : Oops! Record di freddo in Russia a St. Pietroburgo Il fantasma di Valentina Zharkova e il gelo in arrivo. (ci sarà… - meteogiornaleit : Meteo GELO da RECORD sul Nord Europa, premesse di un INVERNO SUPER - ShootersykEku : Attenti alla temperatura fredda sorpresa...Abbiamo avuto una estate record,può esserci un ciclo rigido gelo invern… - infoitinterno : Gelo record, scatta il piano per evitare i morti da freddo -