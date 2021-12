Fake news, il bisogno di magia è forte ma attenzione a chi ne trae vantaggio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un paziente mi parla della moglie che lo obbliga a mangiare solo alcuni cibi. Non ne permette molti altri e, inoltre, gli fa ingurgitare pastiglie e integratori vari. Alla mia richiesta di sapere chi consigliasse la moglie vengo a sapere che trae le sue convinzioni da un imbonitore televisivo che imperversa su diversi canali con la promessa di vivere fino a 120 anni. Pare che non sia medico e non si capisce a che titolo faccia questa previsione di lunga vita. L’unica cosa certa è che trae vantaggio dai suoi adepti, vendendo libri e forse ricevendo provvigioni sui prodotti reclamizzati. In questi giorni è uscito il rapporto Censis che mostra come molti italiani siano propensi a prestare fede a svariate bufale (es: terra piatta), piuttosto che alle valutazioni di esperti del settore che citano dati scientifici. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un paziente mi parla della moglie che lo obbliga a mangiare solo alcuni cibi. Non ne permette molti altri e, inoltre, gli fa ingurgitare pastiglie e integratori vari. Alla mia richiesta di sapere chi consigliasse la moglie vengo a sapere chele sue convinzioni da un imbonitore televisivo che imperversa su diversi canali con la promessa di vivere fino a 120 anni. Pare che non sia medico e non si capisce a che titolo faccia questa previsione di lunga vita. L’unica cosa certa è chedai suoi adepti, vendendo libri e forse ricevendo provvigioni sui prodotti reclamizzati. In questi giorni è uscito il rapporto Censis che mostra come molti italiani siano propensi a prestare fede a svariate bufale (es: terra piatta), piuttosto che alle valutazioni di esperti del settore che citano dati scientifici. Il ...

