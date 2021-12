F1, Massa torna sul 2008: “Ho perso quel Mondiale per un imbroglio, vittoria Hamilton era da annullare” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ho perso il titolo a causa dello scandalo di Singapore. All’epoca nessuno sapeva che i punti rubati quel giorno erano dovuti a imbrogli. Un anno dopo, scoprimmo la verità che ha notevolmente distorto il campionato. La safety car entrò in pista quando non avrebbe dovuto, l’intera gara è stata capovolta. Tuttavia, non è stato fatto nulla per modificare la classifica. Avrebbero dovuto annullare quel Gran Premio, anche un anno dopo. In Francia l’hanno fatto con i sette Tour de France vinti da Armstrong”. Felipe Massa a L’Equipe torna sul clamoroso scandalo del 2008 a Singapore che costò al pilota allora della Ferrari il Mondiale per un solo punto su Hamilton, che vinse il suo primo titolo in F1 sfruttando una macchinazione ordita dalla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Hoil titolo a causa dello scandalo di Singapore. All’epoca nessuno sapeva che i punti rubatigiorno erano dovuti a imbrogli. Un anno dopo, scoprimmo la verità che ha notevolmente distorto il campionato. La safety car entrò in pista quando non avrebbe dovuto, l’intera gara è stata capovolta. Tuttavia, non è stato fatto nulla per modificare la classifica. Avrebbero dovutoGran Premio, anche un anno dopo. In Francia l’hanno fatto con i sette Tour de France vinti da Armstrong”. Felipea L’Equipesul clamoroso scandalo dela Singapore che costò al pilota allora della Ferrari ilper un solo punto su, che vinse il suo primo titolo in F1 sfruttando una macchinazione ordita dalla ...

