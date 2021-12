Covid oggi Lazio | 1 554 contagi e 3 morti A Roma 740 casi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 1.554 ida coronavirus nel, 8 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 3. A, segnalati 740. “nelsu 17.665 tamponi molecolari e 35.339 tamponi antigenici per un totale di 53.004 tamponi, si registrano 1.554 nuovipositivi (+80), sono 3 i decessi (-9), 760 i ricoverati (-9), 113 le terapie intensive (+7) e +891 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. Icittà sono a quota 740”, dice in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “– sottolinea – superata quota un milione di dosi di richiamo oltre ...

I malati ricoverati nei reparti ordinari sono 741 ( - 31), quelli nelle terapie intensive 129 ... In generale, ad oggi, nel Lazio abbiamo 4mila prenotazioni al giorno per prime dosi, 50mila ...