Covid | 17 959 nuovi positivi e 86 decessi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i casiin Italia. I-secondo il bollettino del Ministero della Salute – sono 17.959, in crescita rispetto ai 15.756 segnati ieri, nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 564.698 determinando un incremento del tasso dità al 3,18%. In discesa i, 86 (-13). I guariti sono 9.540. A crescere sono anche gli attualmente, +9.540 toccando un numero totale pari a 249.214. Anche oggi si registra la crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, con 6.099 (+220); in leggera salita le terapie intensive, 791 (+15), con 62ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 242.324 persone. Sul fronte delle regioni il Veneto si conferma la prima regione per numero di contagi (3.516), seguita ...

